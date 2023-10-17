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Полковник Макгрегор: администрация Байдена должна сократить траты на нужды Украины

1:18
Мир

Экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор обратился к президенту США Джо Байдену и представителям его администрации с требованием сосредоточить внимание на экономике США вместо финансовой поддержки Киева.

Полковник Макгрегор: администрация Байдена должна сократить траты на нужды Украины
Фото: openverse

По его словам, американскую экономическую систему сейчас можно охарактеризовать как "слабую".

Полковник убеждён: для улучшения ситуации Байдену следует принять меры по уменьшению потерь Вашингтона в ходе украинского конфликта. Помимо этого, он потребовал сократить расходы на поддержку Киева и урегулировать внутренние ЧС в крупных населённых пунктах США.

Ещё один вариант, который позволит Вашингтону преодолеть кризис, состоит в мирном разрешении конфликта на Украине, уточнил экс-советник руководителя Пентагона.

"Заключайте мир, глупцы!" — подчеркнул полковник в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее Макгрегор заявил, что США уже приступили к поиску выхода из украинского конфликта на фоне многочисленных неудач украинской армии.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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