Полковник Макгрегор: администрация Байдена должна сократить траты на нужды Украины

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор обратился к президенту США Джо Байдену и представителям его администрации с требованием сосредоточить внимание на экономике США вместо финансовой поддержки Киева.

Фото: openverse

По его словам, американскую экономическую систему сейчас можно охарактеризовать как "слабую".

Полковник убеждён: для улучшения ситуации Байдену следует принять меры по уменьшению потерь Вашингтона в ходе украинского конфликта. Помимо этого, он потребовал сократить расходы на поддержку Киева и урегулировать внутренние ЧС в крупных населённых пунктах США.

Ещё один вариант, который позволит Вашингтону преодолеть кризис, состоит в мирном разрешении конфликта на Украине, уточнил экс-советник руководителя Пентагона.

"Заключайте мир, глупцы!" — подчеркнул полковник в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее Макгрегор заявил, что США уже приступили к поиску выхода из украинского конфликта на фоне многочисленных неудач украинской армии.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.