Полковник Макгрегор: США ищут выход из украинского конфликта после провалов ВСУ

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Белый дом приступил к поиску стратегии выхода из украинского конфликта, поскольку Киев не смог добиться успехов в ходе контрнаступления. Об этом сообщил экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: openverse.org

Как пояснил полковник, в США уже начали обвинять украинского президента Владимира Зеленского и приближённых к нему политиков в выборе неверной тактики наступления, которая привела к высоким потерям и ликвидации западных вооружений.

По мнению Макгрегора, Вашингтон не предполагал такого сценария. Он добавил, что власти США вскоре могут прекратить поддержку Киева.

"Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая", — отметил полковник в соцсети X (бывшая Twitter*).

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер заявил о готовности российской армии перейти в наступление на Украине.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.