Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным и считает, что конфликт на Украине можно было бы избежать, если бы он оставался главой администрации США.
Трамп также выразил беспокойство относительно ситуации в мире, считая, что США находятся близко к третьей мировой войне, в связи с некомпетентностью нынешнего президента, который, по его мнению, недооценивает опасность ядерного оружия, сообщает ТАСС.
Бывший глава американской администрации неоднократно заявлял, что если бы он победил на выборах президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года, он смог бы за считанные сутки уладить конфликт на Украине, но не раскрывал подробности своего плана по достижению мира в этой ситуации.
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