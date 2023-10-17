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Трамп заявил о хороших отношениях с Владимиром Путиным в бытность президентом

0:52
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным и считает, что конфликт на Украине можно было бы избежать, если бы он оставался главой администрации США.

Трамп заявил о хороших отношениях с Владимиром Путиным в бытность президентом
Фото: Оpenverse

Трамп также выразил беспокойство относительно ситуации в мире, считая, что США находятся близко к третьей мировой войне, в связи с некомпетентностью нынешнего президента, который, по его мнению, недооценивает опасность ядерного оружия, сообщает ТАСС.

Бывший глава американской администрации неоднократно заявлял, что если бы он победил на выборах президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года, он смог бы за считанные сутки уладить конфликт на Украине, но не раскрывал подробности своего плана по достижению мира в этой ситуации.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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