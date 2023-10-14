Из-за огромных потерь украинская армия практически уничтожена. На это обратил внимание бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Потери ВСУ просто умопомрачительны. Да, у них остались какие-то резервы, которые они бросят в бой, но по сути армия разбита, она просто уничтожена", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Офицер напомнил, что президент Владимир Зеленский в курсе гигантских потерь ВСУ и почти полного её уничтожения. И он, по мнению эксперта, догадывается, что надежды нанести России поражение растаяли, как дым.
Риттер отметил, что происходящее сегодня — настоящая трагедия для украинцев.
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