Действия российского лидера Владимира Путина, предпринимаемые им в ходе украинского конфликта, приблизили Москву к победе в этом противостоянии. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине. У российских военных есть стратегическое преимущество, а США остались в очень плохом положении", - сказал Риттер в эфире RealTruthTalk.
Киев мог бы сохранить жизни многих украинцев, если бы проявил мудрость и прекратил подчиняться Вашингтону, уверен разведчик.
Сейчас же дела у украинской армии совсем плохи, отметил офицер - у неё не хватает резервов, и напора ВС РФ ей просто не выдержать. В то же время Россия усиливает свои позиции, в то время как в рядах ВСУ наблюдается массовое дезертирство, добавил Риттер.
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