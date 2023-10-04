Скотт Риттер: шансы России на победу возросли после принятых Путиным мер

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Действия российского лидера Владимира Путина, предпринимаемые им в ходе украинского конфликта, приблизили Москву к победе в этом противостоянии. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: wikimedia.org

"Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине. У российских военных есть стратегическое преимущество, а США остались в очень плохом положении", - сказал Риттер в эфире RealTruthTalk.

Киев мог бы сохранить жизни многих украинцев, если бы проявил мудрость и прекратил подчиняться Вашингтону, уверен разведчик.

Сейчас же дела у украинской армии совсем плохи, отметил офицер - у неё не хватает резервов, и напора ВС РФ ей просто не выдержать. В то же время Россия усиливает свои позиции, в то время как в рядах ВСУ наблюдается массовое дезертирство, добавил Риттер.