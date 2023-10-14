Дмитрий Кулеба лично просил Энтони Блинкена вернуть McDonald's на Украину

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что он лично обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой содействовать восстановлению сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине.

Фото: Openverse

Тем не менее, Кулеба подчеркнул, что лично он не посещает рестораны McDonald's, поэтому его интересы в этом вопросе не связаны с личными предпочтениями. По его мнению, присутствие McDonald's в любой стране служит сигналом для инвесторов, что здесь можно вести бизнес, и закрытие сети на Украине считалось несправедливым. Кулеба утверждает, что поддержание иностранных компаний и содействие их восстановлению на украинском рынке входит в компетенцию внешнеполитического ведомства, сообщает ТАСС.

В сентябре Блинкен и Кулеба посетили ресторан McDonald's в Киеве. Там министр рассказал госсекретарю о том, как в свои студенческие годы он использовал чизбургеры и колу, чтобы побороть похмелье.

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