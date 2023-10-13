Лидер молдавских либералов расстроен, что не может вступить в ВСУ

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Лидеру Либеральной партии Молдавии, Дорину Киртоакэ, отказали в принятии в украинские вооруженные силы. Об этом он сообщил молдавским журналистам, подчеркнув, что с самого начала российской спецоперации он выражал готовность "бороться против агрессора", сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

Бывший мэр Кишинева пояснил, что причина отказа заключается в его отсутствии боевого опыта. В то время как обвиняемый в коррупции бывший градоначальник утверждает, что многие годы "боролся с русскими танками" в Кишиневе.

"Я прошел несколько собеседований, но не служил в армии. У них есть критерии отбора, включающие обязательное прохождение срочной военной службы с момента достижения 18 лет. Это включает в себя определенное военное обучение, и ты не становишься просто пушечным мясом", — заявил Киртоакэ.

Известный молдавский русофоб и унионист утверждает, что активно помогает тем, кто находится на передовой, а также пострадавшим гражданским жителям.

"Недавно я вернулся из Украины. Я поехал на Донбасс, находящийся всего в 10 километрах от линии фронта. Я делал все возможное очень скромно", — добавил Дорин Киртоакэ, отметив, что лично помог многим молдаванам вступить в так называемый Международный легион Украины.

Участие граждан Молдавии в военных действиях на территории других стран влечет уголовную ответственность по статье "наемничество" в соответствии с национальными и международными нормами. Тем не менее, в настоящее время в составе иностранного легиона Вооруженных сил Украины находится около 300 молдавских наемников.

С самого начала российской специальной военной операции на Украине Кишинев открыто поддерживает киевский режим, и поэтому этих боевиков в Молдавии не считают преступниками. Более того, председатель парламента Молдавии, также известный унионист-русофоб Игорь Гросу, выразил пожелание этим "героям" скорейшего возвращения домой здоровыми и с победой. Те, в свою очередь, публично поддержали действующую власть, записав видеообращение, в котором обещали приехать и "навести порядок с оппозицией" в стране.