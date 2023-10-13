Экс-разведчик Тони Шаффер заявил, что слова Путина о Ближнем Востоке вскрыли провал политики США

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Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что слова президента России Владимира Путина о ситуации на Ближнем Востоке вызвали беспокойство в США. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

В ходе встречи с премьер-министром Ирака 11 октября российский лидер назвал обострение конфликта между Палестиной и Израилем примером неудачной политики Вашингтона на Ближнем Востоке, указав на недостаток усилий по нахождению компромиссов, приемлемых для всех сторон.

"<…> Путин говорит правду. Интеграция Ближнего Востока, к которой они (администрация Байдена — Прим. Ред.) стремятся, означает: вы продвигаете то, что мы хотим", — сказал эксперт.

Шаффер считает, что администрация пыталась заметить проблемы и представить их в лучшем свете, хотя реальность была иной.

"Такое чувство, что они хотели захлопнуть крышку и сказать, что всё в порядке. А это неправда. Ирония в том, что Путин, который является нашим противником, а он на данном этапе наш противник, обладает таким чётким видением и ясным мышлением по поводу происходящего", — резюмировал Шаффер.