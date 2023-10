Your browser does not support the audio element.

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что слова президента России Владимира Путина о ситуации на Ближнем Востоке вызвали беспокойство в США. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.