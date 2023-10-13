Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что слова президента России Владимира Путина о ситуации на Ближнем Востоке вызвали беспокойство в США. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В ходе встречи с премьер-министром Ирака 11 октября российский лидер назвал обострение конфликта между Палестиной и Израилем примером неудачной политики Вашингтона на Ближнем Востоке, указав на недостаток усилий по нахождению компромиссов, приемлемых для всех сторон.
"<…> Путин говорит правду. Интеграция Ближнего Востока, к которой они (администрация Байдена — Прим. Ред.) стремятся, означает: вы продвигаете то, что мы хотим", — сказал эксперт.
Шаффер считает, что администрация пыталась заметить проблемы и представить их в лучшем свете, хотя реальность была иной.
"Такое чувство, что они хотели захлопнуть крышку и сказать, что всё в порядке. А это неправда. Ирония в том, что Путин, который является нашим противником, а он на данном этапе наш противник, обладает таким чётким видением и ясным мышлением по поводу происходящего", — резюмировал Шаффер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.