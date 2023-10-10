Блогер "Голос Мордора" заявил, что иллюзии Израиля рухнули после атаки ХАМАС

Несмотря на то что Израиль вытеснит ХАМАС с своей территории, ущерб, понесённый страной, огромен. Основное, что следует отметить, заключается в увеличении взаимной ненависти обеих сторон. Исследователь Telegram-канала "Голос Мордора" поделился своим мнением на эту тему в беседе с Телеканалом "360".

Фото: https://www.elaosboa.com/

Израиль является частью западного сообщества и действует соответственно. Однако его иллюзии по поводу Моссада ЦАХАЛа и ХАМАСа разрушены.

Изначально Израиль пытался убедить мир в превосходстве своих разведывательных служб, вооружённых сил и непревзойдённой обученности.

"Моссад — самая лучшая и эффективная разведка мира, ЦАХАЛ — до зубов вооружённая и прекрасно обученная армия, лучшая в регионе и одна из лучших в мире, ХАМАС — необразованные дикари-террористы, бегающие с ножами и мастырящие самопальные ракеты из водопроводных труб", — сообщил автор Telegram-канала "Голос Мордора".

Иллюзии Израиля рухнули в течение нескольких часов после начала наступления ХАМАСа, чего никто не ожидал. Израильские войска не были готовы к такой агрессивной атаке, и это вызвало волну паники.

Ненависть между сторонами усилилась. Несмотря на будущее вытеснение ХАМАСа, урон для Израиля был колоссальным. Возможна даже большая война с Ираном, что может привести к гуманитарной катастрофе и массовой миграции беженцев. Таким образом, в данной ситуации уже не имеет значения, кто прав, а кто виноват — ущерб огромен и затронет всех, заключил эксперт.