Несмотря на то что Израиль вытеснит ХАМАС с своей территории, ущерб, понесённый страной, огромен. Основное, что следует отметить, заключается в увеличении взаимной ненависти обеих сторон. Исследователь Telegram-канала "Голос Мордора" поделился своим мнением на эту тему в беседе с Телеканалом "360".
Израиль является частью западного сообщества и действует соответственно. Однако его иллюзии по поводу Моссада ЦАХАЛа и ХАМАСа разрушены.
Изначально Израиль пытался убедить мир в превосходстве своих разведывательных служб, вооружённых сил и непревзойдённой обученности.
"Моссад — самая лучшая и эффективная разведка мира, ЦАХАЛ — до зубов вооружённая и прекрасно обученная армия, лучшая в регионе и одна из лучших в мире, ХАМАС — необразованные дикари-террористы, бегающие с ножами и мастырящие самопальные ракеты из водопроводных труб", — сообщил автор Telegram-канала "Голос Мордора".
Иллюзии Израиля рухнули в течение нескольких часов после начала наступления ХАМАСа, чего никто не ожидал. Израильские войска не были готовы к такой агрессивной атаке, и это вызвало волну паники.
Ненависть между сторонами усилилась. Несмотря на будущее вытеснение ХАМАСа, урон для Израиля был колоссальным. Возможна даже большая война с Ираном, что может привести к гуманитарной катастрофе и массовой миграции беженцев. Таким образом, в данной ситуации уже не имеет значения, кто прав, а кто виноват — ущерб огромен и затронет всех, заключил эксперт.
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Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.