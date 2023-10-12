The Times: переполненные тюрьмы Великобритании будут освобождать принудительно

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Судьям Королевского суда Великобритании было дано указание отложить слушания по вынесению приговоров в качестве меры по борьбе с растущим числом заключенных и переполненностью тюрем, сообщает газета Times. Судьи выразили обеспокоенность тем, что осужденные насильники могут оказаться под залогом, а не в тюремном заключении.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Данные Министерства юстиции указывают на то, что численность заключенных в Англии и Уэльсе в настоящее время составляет 88 016 человек, в то время как вместимость местных тюрем составляет 88 670 человек.

По прогнозам правительства, к ноябрю число заключенных может увеличиться до 89 100 человек, сообщает Sky News.

"Тюрьмы переполнены и стали рассадниками новых преступлений. Правительство неоднократно предупреждалось о проблемах с количеством заключенных и условиями их содержания" — заявил Британский политик Шабана Махмуд.

Одновременно королевские суды борются с растущим количеством нерассмотренных дел.

Министр безопасности Том Тугендхат заверил, что опасные преступники, включая насильников, по-прежнему будут находиться в заключении, подчеркнув, что позиция правительства по этому вопросу не смягчилась.

Представитель Министерства юстиции подчеркнул, что основной миссией департамента является обеспечение безопасности общества. Однако они признали, что "после пандемии и забастовки адвокатов произошло беспрецедентное увеличение числа заключенных, особенно среди тех, кто ожидает суда".

Представитель также упомянул о масштабной инициативе правительства по строительству тюрем, названной самой значительной со времен викторианской эпохи, направленной на обеспечение дополнительных 20 000 тюремных мест.

Ранее министр юстиции Великобритании Алекс Чок упомянул, что Лондон рассматривает возможность аренды тюремных помещений за рубежом из-за острой нехватки мест в отечественных тюрьмах.

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