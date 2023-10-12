Румыния "унизила" украинского президента Владимира Зеленского, отменив его выступление перед парламентом государства. Об этом сообщает Hindustan Times.
По информации издания, руководитель Украины столкнулся с "огромным унижением" во время рабочей поездки в Румынию.
"Зеленский ушёл покрасневшим от стыда, поскольку выступление в парламенте страны НАТО отменили", — сказано в материале.
Как отмечает HI, после визита в Румынию украинский президент сообщил, что не готовил выступление в парламенте. При этом издание подчёркивает: румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала Зеленского покинуть государство, обвинив киевский режим в нацизме. Глава Украины испытал унижение, находясь в стране, входящей в состав Североатлантического альянса, уточняется в сюжете.
Ранее журналисты G4Media заявили, что в Румынии отменили заседание парламента, на котором должен был выступить Владимир Зеленский.
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