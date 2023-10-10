G4Media: парламент Румынии отменил заседание с выступлением Зеленского

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В румынском парламенте приняли решение об отмене заседания, которое должен был посетить руководитель Украины Владимир Зеленский, чтобы выступить с заявлениями, сообщает G4Media.

Фото: openverse

Как напомнили журналисты, украинский президент уже приехал в Бухарест и встретился с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску.

"Первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского больше не состоится", — отмечает портал, ссылаясь на источники в парламенте.

Подчёркивается, что глава Украины решил совершить рабочий визит в Румынию, чтобы обсудить с руководством этой страны дальнейшие отношения и реализацию нескольких взаимовыгодных проектов.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил о страхе Зеленского лишиться западной поддержки из-за эскалации на Ближнем Востоке. По его мнению, США и их партнёры действительно могут начать активно помогать Израилю вместо Украины.