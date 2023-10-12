Посол в США Антонов: конфликт на Украине решится, если Вашингтон остановит поддержку

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Вашингтон способен урегулировать украинский конфликт, остановив поддержку Киева. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Фото: openverse

Комментируя выделение нового пакета американской помощи для Украины в размере около 200 миллионов долларов, дипломат подчеркнул: США по-прежнему делают выбор в пользу силового решения проблем, в том числе чтобы "измотать и обескровить" Российскую Федерацию.

При этом он добавил, что подобные шаги Вашингтона не помогут ему добиться желаемых результатов на Украине.

"США могут легко и быстро урегулировать конфликт прекращением отправки на Украину военной помощи", — приводит комментарий Антонова пресс-служба посольства в Telegram-канале.

Посол также обратил внимание на провал контрнаступления ВСУ. Поставки западной техники способны лишь немного отдалить "перспективу окончания кровопролития", резюмировал дипломат.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что Белый дом "уже на грани", поскольку помогает Украине из последних сил. По его словам, поддержка не будет бесконечной.