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США: "Мы будем продолжать помогать Украине, но это не будет бесконечно"

0:55
Мир

Стремительно меняющаяся геополитическая обстановка делает в мире такие же быстрые рокировки событий.

США: "Мы будем продолжать помогать Украине, но это не будет бесконечно"
Фото: Openverse

Казалось бы, ещё вчера США клялись украинцам в дружбе и вечной помощи против русских, а сегодня отмечают, что "табачок уже врозь".

"Мы уже на грани. Мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но эта помощь не будет бесконечной", — отметил пресс-секретарь Минобороны США и помощник министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби.

США на днях выделили Украине 1,15 млрд долларов по программе Всемирного банка. Средства пойдут на обеспечение "устойчивого госуправления".

Это означает, что деньги должны пойти на зарплаты бюджетной сфере, правда, недавнее расследование "старых друзей" Киева намекает, что грант может не дойти до адресата.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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