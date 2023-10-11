США: "Мы будем продолжать помогать Украине, но это не будет бесконечно"

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Стремительно меняющаяся геополитическая обстановка делает в мире такие же быстрые рокировки событий.

Фото: Openverse

Казалось бы, ещё вчера США клялись украинцам в дружбе и вечной помощи против русских, а сегодня отмечают, что "табачок уже врозь".

"Мы уже на грани. Мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но эта помощь не будет бесконечной", — отметил пресс-секретарь Минобороны США и помощник министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби.

США на днях выделили Украине 1,15 млрд долларов по программе Всемирного банка. Средства пойдут на обеспечение "устойчивого госуправления".

Это означает, что деньги должны пойти на зарплаты бюджетной сфере, правда, недавнее расследование "старых друзей" Киева намекает, что грант может не дойти до адресата.