Путин обратил внимание, что никто не расследует подрывы "Северных потоков"

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Диверсии на "Северных потоках" никто не расследует, странно, что этот факт международного терроризма не интересует многие страны. На это обратил внимание президент России Владимир Путин.

Фото: wikimedia.org

"Взорвали "Северные потоки" — никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейских стран. Это же явный акт международного терроризма", — сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

Президент РФ подчеркнул, что подрыв "Северных потоков" — дело государственной важности, потому что просто какая-то группа людей без правительственной поддержки едва ли смогла бы реализовать диверсию такого масштаба.

Путин подчеркнул, что для подрыва "Северных потоков" нужно задействовать специальные технологии и высококлассных специалистов, прошедших должную подготовку.

Однако несмотря на многократные призывы России провести расследование диверсий на газопроводах никто этим так и не занялся, добавил Путин.