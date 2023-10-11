Диверсии на "Северных потоках" никто не расследует, странно, что этот факт международного терроризма не интересует многие страны. На это обратил внимание президент России Владимир Путин.
"Взорвали "Северные потоки" — никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейских стран. Это же явный акт международного терроризма", — сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ подчеркнул, что подрыв "Северных потоков" — дело государственной важности, потому что просто какая-то группа людей без правительственной поддержки едва ли смогла бы реализовать диверсию такого масштаба.
Путин подчеркнул, что для подрыва "Северных потоков" нужно задействовать специальные технологии и высококлассных специалистов, прошедших должную подготовку.
Однако несмотря на многократные призывы России провести расследование диверсий на газопроводах никто этим так и не занялся, добавил Путин.
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