Депутат ГД Хамзаев заявил, что звёзды и миллиардеры скоро вернутся в Россию

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Все российские знаменитости, уехавшие в Евросоюз или Израиль, скоро вернутся на родину. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Фото: Openverse

Комментируя возвращение предпринимателя Михаила Фридмана в РФ, парламентарий подчеркнул: поступок бизнесмена не нужно считать зазорным, поскольку миллиардер осознал, что в России ему будет лучше.

"Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства", — отметил Хамзаев в беседе с РИА Новости.

Как пояснил депутат, релокантов не ценят в Израиле и европейских странах. Мигранты нужны им лишь для высасывания последних денег и публичной активности, уточнил политик.

По его словам, спецслужбы России будут проверять возвращающихся в страну людей, чтобы понять мотивы их действий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, которые активно поддерживали киевский режим за границей, не ждут в России.