Все российские знаменитости, уехавшие в Евросоюз или Израиль, скоро вернутся на родину. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.
Комментируя возвращение предпринимателя Михаила Фридмана в РФ, парламентарий подчеркнул: поступок бизнесмена не нужно считать зазорным, поскольку миллиардер осознал, что в России ему будет лучше.
"Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства", — отметил Хамзаев в беседе с РИА Новости.
Как пояснил депутат, релокантов не ценят в Израиле и европейских странах. Мигранты нужны им лишь для высасывания последних денег и публичной активности, уточнил политик.
По его словам, спецслужбы России будут проверять возвращающихся в страну людей, чтобы понять мотивы их действий.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, которые активно поддерживали киевский режим за границей, не ждут в России.
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