Председатель Госдумы пообещал отправить в Магадан релокантов, вернувшихся в Россию

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Релокантам, которые покинули Россию и активно поддерживали киевский режим, будучи за границей, государство готово обеспечить пребывание в Магадане. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Фото: BBC

"Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут. Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Спикер Госдумы подчеркнул, что России релоканты не нужны, что их место — в рядах вооружённых сил той страны, которую они выбрали своей родиной.

Володин считает, что российскому правительству нужно занять принципиальную позицию в отношении таких граждан, потому что они наверняка захотят приехать и "покаяться", надеясь, что им всё сойдёт с рук. Политик призвал не допустить такого отношения к бросившим Россию.