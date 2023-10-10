В Берлине запретили демонстрацию в поддержку Палестины

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Полиция Берлина запретила проведение запланированной на среду демонстрации в районе Нойкельн под лозунгом "За свободную Палестину!", сообщает газета Tagesspiegel.

Фото: Openverse

Аргументы, приведенные берлинской полицией для запрета мероприятия, включают в себя обеспокоенность безопасностью, текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также предыдущие нарушения закона, которые имели место на подобных мероприятиях. Кроме того, это решение было принято под влиянием событий, произошедших в прошлые выходные, когда в Нойкельне несколько десятков человек отмечали на улицах нападение ХАМАС на Израиль.

Следует отметить, что также была запланирована произраильская контр-демонстрация в том же районе Нойкельн на среду, но организаторы отменили ее по рекомендации полиции.

Еще одна запланированная на среду пропалестинская демонстрация у Бранденбургских ворот в центре Берлина также была отменена организаторами.