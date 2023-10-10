Полиция Берлина запретила проведение запланированной на среду демонстрации в районе Нойкельн под лозунгом "За свободную Палестину!", сообщает газета Tagesspiegel.
Аргументы, приведенные берлинской полицией для запрета мероприятия, включают в себя обеспокоенность безопасностью, текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также предыдущие нарушения закона, которые имели место на подобных мероприятиях. Кроме того, это решение было принято под влиянием событий, произошедших в прошлые выходные, когда в Нойкельне несколько десятков человек отмечали на улицах нападение ХАМАС на Израиль.
Следует отметить, что также была запланирована произраильская контр-демонстрация в том же районе Нойкельн на среду, но организаторы отменили ее по рекомендации полиции.
Еще одна запланированная на среду пропалестинская демонстрация у Бранденбургских ворот в центре Берлина также была отменена организаторами.
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