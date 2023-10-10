В МИД РФ сообщили о получении большого количества звонков от россиян, желающих уехать из Израиля

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К российским дипломатам поступает огромное количество звонков от граждан РФ, которые желают уехать из Израиля. Об этом проинформировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: CreativeCommons

По словам представителя МИД, на сайте ведомства можно ознакомиться с актуальной информацией о регулярных рейсах, вылетающих из Израиля.

"Мы получаем огромное количество звонков. Об этом сегодня и все эти дни информирует наше посольство в Израиле… " — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат напомнила об открытых горячих линиях, номера которых также можно найти на сайте ведомства.