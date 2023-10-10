К российским дипломатам поступает огромное количество звонков от граждан РФ, которые желают уехать из Израиля. Об этом проинформировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам представителя МИД, на сайте ведомства можно ознакомиться с актуальной информацией о регулярных рейсах, вылетающих из Израиля.
"Мы получаем огромное количество звонков. Об этом сегодня и все эти дни информирует наше посольство в Израиле… " — сказала Захарова на брифинге.
Дипломат напомнила об открытых горячих линиях, номера которых также можно найти на сайте ведомства.
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