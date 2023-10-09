Россияне жалуются, что посольство России не помогает гражданам РФ эвакуироваться из Израиля.
Россияне жалуются, что МИД не организовал эвакуацию своих граждан из Израиля.
Telegram-канал "Осторожно, новости" передаёт слова Алексея, который с семьёй прилетел в Иерусалим, а после начала войны перебрался в отель Тель-Авива.
"Тут гремит всё, мы туда-сюда бегаем: то в бомбоубежище, то назад", — объяснил россиянин.
Алексей рассказал, что не смог дозвониться в российское посольство в Израиле, так как там, по его словам, не берут трубку. В ситуационно-кризисном центре МИДа РФ ему посоветовали возвращаться в Россию самостоятельно.
Россиянин отметил, что граждан других стран (Венгрии, Канады, Польши, Казахстана) организованно эвакуируют из Израиля.
"С нами сидит женщина из Торонто. Она сказала, их собираются чуть ли не кораблями вывозить. Она держит связь с посольством, у них все организуют", — объяснил Алексей.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.