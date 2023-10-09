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Авиакомпания "Азимут" осуществляет рейсы в Израиль из Минеральных Вод

2:08
Мир

Авиакомпания "Азимут" продолжает поддерживать воздушное сообщение с Тель-Авивом, несмотря на усиливающуюся напряженность в Израиле. Регулярные рейсы в столицу Израиля выполняются из аэропортов Минеральных Вод и Сочи, как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика ТАСС.

Авиакомпания "Азимут" осуществляет рейсы в Израиль из Минеральных Вод
Фото: openverse.org

Согласно информации, рейс А4551/552 Минеральные Воды — Тель-Авив — Минеральные Воды, запланированный на 9 октября, сохраняется в расписании. Ближайшие рейсы в Тель-Авив из Минеральных Вод запланированы на вторник, пятницу, субботу и воскресенье, а из Сочи — на среду, пятницу и субботу.

Важно отметить, что в случае отмены рейса, авиапассажирам будет предоставлен вынужденный возврат денежных средств на месте приобретения билетов. Если же рейс не был отменен, то можно будет оформить добровольный возврат денежных средств в соответствии с условиями тарифа авиабилета.

Следует учитывать, что техническая возможность вылета из Израиля для граждан РФ сохраняется, хотя существуют ограничения на работу аэропорта Бен-Гурион, сообщает ТАСС.

На фоне эскалации конфликта в регионе, вызванной обстрелами Израиля и ответными действиями движения ХАМАС, ситуация остается напряженной. Столкновения и обстрелы привели к большому числу жертв и пострадавших среди палестинцев и израильтян, а также к исчезновению четырех российских граждан.

ХАМАС оправдывает свои действия как ответ на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль, в свою очередь, объявил о переходе к состоянию готовности к войне и начале операции "Железные мечи". Напряженность сохраняется также на Западном берегу реки Иордан, где идут взаимные артобстрелы, а также на границе с Ливаном. Министерство обороны Израиля объявило о намерении полностью блокировать сектор Газа.

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Третий день войны в Израиле. Обстрелы со стороны ХАМАС продолжаются. Новости Израиля сегодня
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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