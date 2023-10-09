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Американский генерал спрогнозировал возросшую вероятность войны США и России

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Мир

Риск военного противостояния США и России увеличится, если Москва выйдет победителей украинского конфликта. Такое мнение высказал собирающийся в отставку глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Американский генерал спрогнозировал возросшую вероятность войны США и России
Фото: wikipedia.org

"Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится. Риск войны сверхдержав в ближайшие 10-15 лет возрастет", — сказал Милли в эфире 60 Minutes на CBS.

Что касается украинского контрнаступления, оно, по словам Милли, является длительным, очень сложным и "залитым кровью".

Ранее российский лидер Владимир Путин говорил, что Москва не хотела бы, чтобы дело дошло до непосредственного военного конфликта с членами НАТО, однако если последние этого сами захотят, Россия сможет дать достойный ответ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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