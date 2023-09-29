Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли покидает пост на фоне усталости западных стран от украинского конфликта, сообщает Politico.
Ведомство возглавит его заместитель Чарльз Браун, сказано в статье. Издание подчёркивает, что такие перестановки происходят в неподходящий период.
"Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины", — отмечает газета.
По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, в случае провала контрнаступления Украины боевые действия затянутся. При этом он усомнился в том, что Запад будет снабжать Киев оружием и боеприпасами в прежних объёмах, поскольку члены республиканской партии США выступают против таких поставок.
Кроме того, Варшава объявила о намерении прекратить передачу вооружений Украине, отметил эксперт. Он добавил, что аналогичные сценарии допускают и французские политики.
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