Politico: у стран Запада заканчивается терпение по отношению к Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли покидает пост на фоне усталости западных стран от украинского конфликта, сообщает Politico.

Фото: CreativeCommons

Ведомство возглавит его заместитель Чарльз Браун, сказано в статье. Издание подчёркивает, что такие перестановки происходят в неподходящий период.

"Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины", — отмечает газета.

По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, в случае провала контрнаступления Украины боевые действия затянутся. При этом он усомнился в том, что Запад будет снабжать Киев оружием и боеприпасами в прежних объёмах, поскольку члены республиканской партии США выступают против таких поставок.

Кроме того, Варшава объявила о намерении прекратить передачу вооружений Украине, отметил эксперт. Он добавил, что аналогичные сценарии допускают и французские политики.