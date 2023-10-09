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Zeit: альянс сторонников Украины даёт трещины, пока Россия наращивает вооружения

1:38
Мир

Альянс сторонников Украины на Западе начинает проявлять признаки раскола, в то время как Россия ускоряет восполнение своих запасов вооружений, что происходит быстрее, чем ожидалось. Об этом  говорится в материале немецкой газеты Zeit.

Zeit: альянс сторонников Украины даёт трещины, пока Россия наращивает вооружения
Фото: Openverse

"Чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется её собственной экономике и армии на перевооружение. Однако в Европе и США рано или поздно внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки", — говорится в публикации.

Издание также отмечает, что неопределённость со стороны стран-членов НАТО в отношении поставок военной техники Украине уже дала России дополнительное время, в то время как западные эксперты предупреждали с самого начала специальной военной операции о готовности Москвы использовать любое замедление для адаптации к обстановке.

"Возросло производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на объёмы производства, российская армия теперь будет уделять приоритетное внимание точности и эффективности", — говорится в материале.

Ранее Россия отправила ноту протеста странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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