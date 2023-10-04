Глава комитета НАТО Бауэр заявил, что запасы вооружений для ВС Украины подходят к концу

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Согласно заявлению главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, у Запада иссякают запасы боеприпасов и систем вооружения, которые могли бы быть переданы ВСУ. Это заявление приводит к серьёзным вопросам о возможности поддержки украинской армии, пишет CNN.

Фото: openverse

"Теперь дно бочки видно. Мы отдаём Украине системы вооружения и боеприпасы, и это здорово, но наши склады не заполнены. Мы начали отдавать оружие с полупустых складов в Европе, и сейчас запасы заканчиваются", — сказал Бауэр.

Эксперты в области обороны также предупреждают, что необходимо активизировать усилия по обеспечению Украины оружием и боеприпасами. В противном случае киевская армия может оказаться в затруднительном положении на поле боя.

События, связанные с принятием временного бюджета в Вашингтоне без учёта помощи для ВСУ подвергают сомнению дальнейшие поставки оружия и обеспечение Киева на военном фронте.