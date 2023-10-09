NZZ: 20% российских шпионов в Европе работают из Швейцарии

1:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкая разведка поделилась тем, что в Швейцарии обитает 20 процентов российских шпионов из Европы. Страна пока не принимает мер по изгнанию российских дипломатов, но, согласно данным службы BND Германии, пятая часть всех российских шпионов якобы находится именно здесь. Разговор идет о 80 агентах, и возможно, некоторые из них связаны с дипломатическими кругами, сообщает NZZ.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Депутат Национального совета Фабиан Молина подчеркнул, что российские агенты представляют угрозу для безопасности Швейцарии. Однако из-за дипломатического иммунитета их невозможно привлечь к судебной ответственности, и стране, возможно, следует высылать этих шпионов.

Другой депутат, Ханс-Петер Портманн, считает такие инициативы популистскими, утверждая, что сбор разведывательных данных не создаёт особых проблем. Парламентская комиссия одобрила предложение о высылке шпионов, но его принятие ещё не гарантировано, так как несколько партий выступают против этой инициативы.

Федеральный совет также не поддержал идею высылки, пытаясь сохранить диалог с Россией. Швейцария изгоняет дипломатов в интересах национальной безопасности, но это делается скрытно.

Есть и пример Швеции - она в апреле выслала пятерых дипломатов из России якобы из-за несовместимости их активности с дипломатическим статусом. По данным телеканалов SVT, Yle, NRK и DR, сотрудники дипмиссии могли быть шпионами. В ответ Россия закрыла шведское генконсульство в Петербурге и также изгнала пятерых дипломатов.

Ранее мы писали, что в Польше местным жителям ограничили фотосъёмку "из-за российских шпионов".