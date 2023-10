Your browser does not support the audio element.

Немецкая разведка поделилась тем, что в Швейцарии обитает 20 процентов российских шпионов из Европы. Страна пока не принимает мер по изгнанию российских дипломатов, но, согласно данным службы BND Германии, пятая часть всех российских шпионов якобы находится именно здесь. Разговор идет о 80 агентах, и возможно, некоторые из них связаны с дипломатическими кругами, сообщает NZZ.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.