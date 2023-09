Your browser does not support the audio element.

В Польше ввели закон об ограничении фотосъёмки для граждан страны и туристов из-за возможного "шпионажа" со стороны России, сообщили польские СМИ.

Фото: "Stepping out of the Shadows" by włodi is licensed under CC BY-SA 2.0.