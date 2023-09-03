В Польше ввели закон об ограничении фотосъёмки для граждан страны и туристов из-за возможного "шпионажа" со стороны России, сообщили польские СМИ.
Согласно данным, теперь нельзя снимать ряд "стратегических" объектов, правда, что в этот список входит, власти не уточнили.
"Список объектов, которые нельзя снимать, чрезвычайно длинный, а их определение очень широкое. Если угодно, в нём будет записана половина Польши, — передаёт INN Poland. — Неизвестно также, циркулируют ли в Польше стаи российских шпионов, собирающих данные о передвижениях войск".
В случае, если гражданин сфотографировал на улице "что-то не то", то могут возникнуть проблемы с полицией. У фотографа могут даже забрать телефон.
Непонятно, можно ли будет снимать в лесу или, например, на пляже, ведь локация может оказаться полигоном для тренировок, сыронизировали авторы.
Впрочем, как сочли польские власти, обнародовать список запрещённых для съёмки объектов тоже нельзя, так как информация может стать полезной для "шпионов".
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