Лукашенко похвалил Зеленского за правильное поведение

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Александр Лукашенко объяснил, почему считает действия Владимира Зеленского правильными.

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии отметил, что Зеленский постоянно требует помощи западных союзников.

"Зеленский ведёт себя абсолютно правильно", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко считает, что США дали обещания помогать Украине, а Киев принял на себя роль жертвы. Глава Белоруссии подчеркнул, что Запад не выполняет свои обязательства по отношению к Украине.

Ранее Александр Лукашенко посоветовал остановить конфликт на Украине.