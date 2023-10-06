Александр Лукашенко объяснил, почему считает действия Владимира Зеленского правильными.
Президент Белоруссии отметил, что Зеленский постоянно требует помощи западных союзников.
"Зеленский ведёт себя абсолютно правильно", — заявил белорусский лидер.
Лукашенко считает, что США дали обещания помогать Украине, а Киев принял на себя роль жертвы. Глава Белоруссии подчеркнул, что Запад не выполняет свои обязательства по отношению к Украине.
Ранее Александр Лукашенко посоветовал остановить конфликт на Украине.
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