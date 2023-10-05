Запад ошибается, думая, что своим успехам Россия обязана пропаганде. На самом деле за этим кроются три качества российского лидера Владимира Путина, благодаря которым РФ движется вперёд. Так считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Путин выигрывает у Запада не из-за пропаганды. Победу ему обеспечивает его ум, терпение и понимание военной тактики", — заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Разведчик считает, что Запад в своём противостоянии с Россией сделал ставку на пропаганду и психологическое давление, которое оказывается на россиян с целью поколебать их уверенность в своём президенте.
Но эта тактика провальна, поле боя покажет, кто прав. Россию ждёт успех, и ничто не в силах помешать ей одержать эту победу, заявил Риттер.
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