В США заявили, что Россия побеждает благодаря терпению, уму и пониманию военной тактики Путина

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Запад ошибается, думая, что своим успехам Россия обязана пропаганде. На самом деле за этим кроются три качества российского лидера Владимира Путина, благодаря которым РФ движется вперёд. Так считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Путин выигрывает у Запада не из-за пропаганды. Победу ему обеспечивает его ум, терпение и понимание военной тактики", — заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

Разведчик считает, что Запад в своём противостоянии с Россией сделал ставку на пропаганду и психологическое давление, которое оказывается на россиян с целью поколебать их уверенность в своём президенте.

Но эта тактика провальна, поле боя покажет, кто прав. Россию ждёт успех, и ничто не в силах помешать ей одержать эту победу, заявил Риттер.