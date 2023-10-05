Климат-активисты заблокировали центр Берлина тюками с сеном

Климатические активисты из движения "Последнее поколение" устроили акцию протеста в Берлине, перекрыв движение у Бранденбургских ворот тюками сена. Один активист выгрузил на дорогу 11 тюков соломы и большой тюк сена, что привело к временному нарушению движения. Впоследствии полиция изъяла тюки сена. Во время демонстрации протестующие держали плакат с надписью "Климатический кризис = продовольственный кризис".

Фото: openverse

Аналогичные климатические протесты прошли и в других частях Берлина, где некоторые активисты приклеились к дорогам, чтобы перекрыть движение.

В Гааге климатические активисты также недавно в 23-й раз перекрыли автомагистраль A12, протестуя против правительственных субсидий для промышленности, работающей на ископаемом топливе. Полиция применила водометы для разгона активистов во время этой демонстрации.

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