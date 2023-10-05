Украина коррумпирована буквально на всех уровнях правительства, исполнительной власти и даже общества.
Об этом заявил бывший президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, отметив, что эта страна не готова к членству в Европейском Союзе.
"Не стоит давать фальшивых обещаний людям на Украине, которые и так достаточно страдают. Меня очень возмущают некоторые голоса в Европе, которые говорят украинцам, что они могут стать членами немедленно. Это не было бы хорошо ни для Евросоюза, ни для Украины. Каждый, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что это коррумпированная страна на всех уровнях общества. Несмотря на усилия, она не имеет права присоединиться и нуждается в масштабных внутренних реформах", — подчеркнул экс-еврочиновник.
Бывший глава Еврокомиссии, подытожив, сказал, что европейская перспектива для Незалежной "должна сохраняться, но не должна быть скомпрометирована".
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