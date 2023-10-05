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Евросоюз планирует выделить Армении 25 млн евро в качестве помощи

1:21
Мир

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз направит более 25 миллионов евро в помощь Армении в связи с последствиями операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

Евросоюз планирует выделить Армении 25 млн евро в качестве помощи
Фото: CreativeCommons

"Мы выделили €5,2 млн. Сегодня я скажу премьеру Армении, что мы готовы удвоить эту сумму до €10,2 млн. Мы также предоставим еще €15 млн в виде помощи для бюджета Армении", — отметила фон дер Ляйен.

Ранее появилась информация о том, что председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, встречаясь в Гранаде, планировали предостеречь президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможных контрмерах, если ситуация в Нагорном Карабахе продолжит ухудшаться.

По данным дипломата Европейского союза, Мишель, Макрон и Шольц намеревались использовать переговоры в Испании для давления на президента Алиева в случае обострения ситуации в регионе. Предполагалось, что возможные ответные меры включают применение санкций или снижение уровня торговых и инвестиционных отношений с Азербайджаном.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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