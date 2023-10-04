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Арестович* заявил, что и Россия, и Украина заняты построением концлагеря

1:05
Мир

Алексей Арестович* заявил, что между Россией и Украиной нет никакой разницы — эти страны мечтают заставить людей ходить от концлагеря к концлагеря с барабанами.

Арестович* заявил, что и Россия, и Украина заняты построением концлагеря
Фото: wikipedia.org

Он объяснил, что вся разница между радикалами на Украине и в России только в цвете флага, под которым они вышагивают. 

Украинский военный аналитик отреагировал на то, что в России его объявили в розыск. На Украине Арестовича* тоже хотят арестовать, поэтому экс-советник офиса Владимира Зеленского нашёл сходство в идеологии двух воюющих стран.

"Если вкратце, то нет никакой разницы между теми, кто в Украине хочет посадить нас в концлагерь и заставить ходить строем и теми, кто делает это в РФ", — написал аналитик в своём Telegram-канале.

Арестович отметил, что две эти группы — идеологические братья.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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