Арестович* отреагировал на новость об объявлении его в розыск в России: "И вдруг"

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Алексей Арестович* прокомментировал сообщение о розыске его в России.

Фото: https://t.me/grafynia/13670

Экс-советник офиса Владимира Зеленского обратил внимание на то, что новость о том, что МВД РФ внесло его в список разыскиваемых лиц совпала с угрозами со стороны представителей властей Украины.

"За крайнюю неделю несколько членов парламента, в том числе, от правящей партии, публично угрожали мне уголовным преследованием. И вдруг", — написал Арестович* в своём Telegram-кнаале.

Ранее Алексей Арестович укорил соотечественников в нежелании сжигать "Теслы" и "Старлинки" на фоне ненависти к Илону Маску.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

