Алексей Арестович* прокомментировал сообщение о розыске его в России.
Экс-советник офиса Владимира Зеленского обратил внимание на то, что новость о том, что МВД РФ внесло его в список разыскиваемых лиц совпала с угрозами со стороны представителей властей Украины.
"За крайнюю неделю несколько членов парламента, в том числе, от правящей партии, публично угрожали мне уголовным преследованием. И вдруг", — написал Арестович* в своём Telegram-кнаале.
Ранее Алексей Арестович укорил соотечественников в нежелании сжигать "Теслы" и "Старлинки" на фоне ненависти к Илону Маску.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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