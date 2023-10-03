Арестович* упрекнул украинцев в нежелании сжигать "Теслы" и "Старлинки"

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Алексей Арестович* поинтересовался у соотечественников, почему они не избавляются от продукции ненавистного Илона Маска.

Фото: CreativeCommons

Украинский военный аналитик обратил внимание на то, что гнев на американского миллиардера Илона Маска, который опубликовал обидный мем про Владимира Зеленского, остаётся только в пределах интернета.

"Интересно, что до сих пор никто из соотечественников в порыве возмущения не сжигает свои "Теслы" и "Старлинки"", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Экс-советник офиса президента Украины отметил, что украинцы не сжигают даже рубли в знак ненависти к России.

"А что так?" — спросил Арестович у сограждан.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск Алексея Арестовича*.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.