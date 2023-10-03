Алексей Арестович* поинтересовался у соотечественников, почему они не избавляются от продукции ненавистного Илона Маска.
Украинский военный аналитик обратил внимание на то, что гнев на американского миллиардера Илона Маска, который опубликовал обидный мем про Владимира Зеленского, остаётся только в пределах интернета.
"Интересно, что до сих пор никто из соотечественников в порыве возмущения не сжигает свои "Теслы" и "Старлинки"", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.
Экс-советник офиса президента Украины отметил, что украинцы не сжигают даже рубли в знак ненависти к России.
"А что так?" — спросил Арестович у сограждан.
Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск Алексея Арестовича*.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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