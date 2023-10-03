МВД РФ объявило экс-советника президента Украины Алексея Арестовича* в розыск

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В базе МВД РФ появился новый объект для розыска. Им стал украинский военный аналитик Алексей Арестович*.

Фото: dan-news. info

Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объявлен в России в розыск.

СК РФ ранее предъявил Кириллу Буданову и другим руководителям военных ведомств Украины обвинения в терроризме.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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