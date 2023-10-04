Мэр Нью-Йорка посетит Латинскую Америку, чтобы отговорить ее жителей от эмиграции в США

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс собирается отправиться в страны Латинской Америки, начиная с 4 октября, с целью убедить местных жителей не эмигрировать в Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что его первоочередной задачей является изучение ситуации в районе Дарьенского пробела и анализ миграционных потоков.

Фото: Openverse

Вторая цель поездки — предоставить жителям этих латиноамериканских стран объективное представление о реальной ситуации в Нью-Йорке. Мэр хочет донести до них, что прибытие в город не означает автоматического доступа к высокому уровню комфорта или разрешения на работу. Он также подчеркнул, что Нью-Йорк уже принял более 117 тысяч мигрантов и справляется с трудностями.

Во время визита мэр планирует встретиться с президентом Колумбии, а также лидерами Эквадора и Мексики, чтобы начать обсуждение мер по решению текущего миграционного кризиса. Он подчеркнул необходимость разработки комплексного плана на всех уровнях — местном, региональном, федеральном и международном — для управления ситуацией с мигрантами из Латинской Америки, сообщает ТАСС.

Ранее мэр высказывал опасения относительно множества мигрантов, спящих на улицах или в приютах Нью-Йорка, и призывал к принятию мер. Губернатор штата Нью-Йорк также задействовала национальную гвардию для решения миграционного кризиса.

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