Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
До конца 2023 года Hyundai и Kia полностью уйдут с российского рынка
Автостат: Подорожание не останавливает рост продаж новых автомобилей в России
Машинисты поездов в Великобритании проводят забастовку по всей стране
В течение 1,5 месяцев жители Подмосковья совершили почти 14 миллионов поездок по МЦД-3
В Чите планируют открыть маршрут о Мао Цзэдуне для туристов из Китая
Запад уже не стесняется вслух признавать солдат ВСУ дешёвым расходным материалом
Четыре поликлиники будут построены на территории Новой Москвы к концу 2025 года
Ищенко о неизбежности переговоров с Украиной: "Будут по-любому"
Музыкальный продюсер Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР

Мэр Нью-Йорка посетит Латинскую Америку, чтобы отговорить ее жителей от эмиграции в США

1:28
Мир

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс собирается отправиться в страны Латинской Америки, начиная с 4 октября, с целью убедить местных жителей не эмигрировать в Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что его первоочередной задачей является изучение ситуации в районе Дарьенского пробела и анализ миграционных потоков.

Мэр Нью-Йорка посетит Латинскую Америку, чтобы отговорить ее жителей от эмиграции в США
Фото: Openverse

Вторая цель поездки — предоставить жителям этих латиноамериканских стран объективное представление о реальной ситуации в Нью-Йорке. Мэр хочет донести до них, что прибытие в город не означает автоматического доступа к высокому уровню комфорта или разрешения на работу. Он также подчеркнул, что Нью-Йорк уже принял более 117 тысяч мигрантов и справляется с трудностями.

Во время визита мэр планирует встретиться с президентом Колумбии, а также лидерами Эквадора и Мексики, чтобы начать обсуждение мер по решению текущего миграционного кризиса. Он подчеркнул необходимость разработки комплексного плана на всех уровнях — местном, региональном, федеральном и международном — для управления ситуацией с мигрантами из Латинской Америки, сообщает ТАСС.

Ранее мэр высказывал опасения относительно множества мигрантов, спящих на улицах или в приютах Нью-Йорка, и призывал к принятию мер. Губернатор штата Нью-Йорк также задействовала национальную гвардию для решения миграционного кризиса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Латинскую Америку не покидая Нью-Йорка
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения

Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".

Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Россия ответит на вызов Армении, которая включилась в проект "анти-Россия"
Сотни соединений: РФ готовит мощное наступление, заявили в США
Министра обороны Германии разъярило мнение, что с Россией можно было договориться
Учёные: бытовые хлопоты помогают избежать ранней смерти Анастасия Жукова Воспоминания журналиста: "чёрный октябрь" и трагедия российского парламентаризма Рустем Сафронов Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова
Русский спецназ объявил охоту на предателя Кузьминова
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Последние материалы
Политолог: после 15 октября Польша может выйти из ЕС
Ищенко о неизбежности переговоров с Украиной: "Будут по-любому"
Музыкальный продюсер Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР
Учёные ТГУ открыли метод экспресс-диагностики рака по крови и дыханию
Пашинян намеренно помогает Западу вытолкнуть Россию с Кавказа
Никаких ссор и постоянные уступки: 7 стереотипов о браке, которые давно устарели
Житель Красноярского края застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя
Анкара предлагала Баку и Еревану новый Шёлковый путь
WT: Запад стал показывать, что поддержка Украины не будет бесконечной
"Страна.ua": взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников