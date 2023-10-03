Азербайджанцы массово покидают Молдавию, предпочитая реинтеграцию на родине

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С января по сентябрь 2023 года 1 367 граждан Азербайджана приняли решение о добровольном возвращении на родину, как сообщили представители азербайджанского отделения Международной организации по миграции (IOM) агентству Report сегодня, 3 октября, пишет EADaily.

Фото: Openverse

Из числа возвращенных в Закавказье подавляющее большинство, а именно 1149 человек, прибыли из Молдавии. Дополнительно 170 вернулись из Германии, 24 — из Нидерландов, 11 — из Австрии, а по одному человеку — из Латвии, Грузии, Белоруссии, Венгрии, Польши, Турции и Румынии.

В тот период 293 возвращенникам из Азербайджана была предоставлена денежная и нефинансовая помощь с целью облегчения процесса их реинтеграции.

Согласно данным специализированного учреждения ООН, за последние пять лет (2018-2023 гг.) в Азербайджан добровольно вернулись 4 794 граждан, из которых 3 135 получили поддержку в рамках проектов IOM.