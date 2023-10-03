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Грешных: США не прекратят снабжать ВСУ оружием, деньги будут выделять частники

1:44
Мир

Финансирование Украины со стороны США будет продолжено, однако с технической точки зрения конгрессу будет сложнее выделять деньги на снабжение ВСУ американским вооружением. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил специалист по международным отношениям Валерий Грешных.

Грешных: США не прекратят снабжать ВСУ оружием, деньги будут выделять частники
Фото: openverse.org

По его словам, поддержка ВСУ в дальнейшем будет осуществляться не за счёт государственных средств, которые официально отпускаются конгрессом США, а с помощью частников.

"Эти деньги будут изыскивать и частным образом, и благодаря деятелям НКО, таким как Джордж Сорос. Снабжение Украины вооружениями не прекратится, но будет происходить вне системы госзаказа для военно-промышленного комплекса США. Ручеёк финансовый утончится, но это не значит, что они перестанут помогать. Я имею в виду объединённый Запад. Причём американцы будут давить на Германию и Францию", — считает эксперт.

Он добавил, что в Европе нет политических ограничений для продолжения поддержки ВСУ. При этом Евросоюз истощил все свои запасы советской техники, которая находилась в его распоряжении, уточнил специалист.

"Понятное дело, что накал контрнаступления ВСУ постепенно будет сходить на нет. Но потребуется время для этого. До середины ноября хватит техники у Украины", — резюмировал Грешных.

Ранее президент США Джо Байден утвердил закон о финансировании работы американского правительства до 17 ноября. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у Вашингтона нет денег на долгосрочную поддержку Киева.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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