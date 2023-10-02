Причиной обнаружения у украинских военных инфекций, необычайно устойчивых к любому антибиотику, могут являться только военно-биологические эксперименты США на территории Украины. В этом уверен военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
Эксперт напомнил, что у многих пленных бойцов ВСУ российскими врачами были выявлены антитела к экзотическим заболеваниям, которых никогда в принципе не было на территории Незалежной: туляремии, чуме, сибирской язве, Конго-крымской геморрагической лихорадке, лихорадке Западного Нила и Денге.
"Они [эти заболевания] никогда не фиксировались на территории Украины. Значит, они были занесены туда искусственно, именно в этих военно-биологических лабораториях", — сказал Никулин в разговоре с изданием LIFE.
Эксперт подчеркнул, что сами США никогда не занимаются проведением такого рода экспериментов на своей территории, делая это в зависимых странах, где никто не сможет поймать их "за руку".
"К сожалению, но третья мировая война уже началась. По крайней мере, в области применения биологического оружия. И это оружие расползается и по территории Европы, и по территории нашей страны", — добавил Никулин.
Ранее Financial Times написала, что у раненых украинских солдат выявляются инфекции, с которыми не в состоянии справиться ни один антибиотик.
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