Скотт Риттер: встреча Зеленского и Столтенберга приблизила крах Украины

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На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Североатлантического альянса, в том числе с генсеком Йенсом Столтенбергом. Переговоры приблизили крах украинского государства, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Openverse

По его словам, Украина и Запад решили отвергнуть реалистичное мирное предложение. Он добавил, что руководство НАТО продолжает обещать Зеленскому принять его страну в военный блок. Однако Украина обманывается, скоро Киев об этом узнает, уточнил бывший военнослужащий.

"Это конец современной украинской нации", — подчеркнул Риттер в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее Столтенберг призвал НАТО готовиться к затяжному конфликту на Украине. При этом он отметил, что Украина, остановив сопротивление, перестанет существовать.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.