Глава НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Западным странам не стоит ждать быстрого завершения украинского конфликта, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Фото: Openverse

Если Украина прекратится сопротивляться, она перестанет существовать, добавил политик.

"Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине", — подчеркнул Столтенберг интервью Funke.

По этой причине, считает глава военного блока, европейские государства должны увеличить свои расходы на оборону и производство оружия.

Он напомнил, что Украину продолжают рассматривать в качестве будущего члена альянса.