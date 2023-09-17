Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 вкусных и полезных напитка, которые помогут вам сжечь жир
Гастроэнтеролог Кашух объяснила, когда переедание — симптом болезни
Врач Александр Мясников рассказал о причинах смерти актёра Вячеслава Гришечкина
Telegraph: в войска ВСУ приходят всё менее подготовленные бойцы
Эксперт ООН: ситуация с санкциями на удобрения из России приведёт к катастрофе
Полковник Макгрегор: западная разведка помогает Украине наносить ракетные удары
В ХМАО ищут 13-летнего мальчика, который ушел из дома в трусах и сланцах
"Царьград": Новой мобилизации в России быть или нет?
В Элисте начали поиски девочки, пропавшей 30 лет назад в Калмыкии

Глава НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Мир

Западным странам не стоит ждать быстрого завершения украинского конфликта, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Глава НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
Фото: Openverse

Если Украина прекратится сопротивляться, она перестанет существовать, добавил политик.

"Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине", — подчеркнул Столтенберг интервью Funke.

По этой причине, считает глава военного блока, европейские государства должны увеличить свои расходы на оборону и производство оружия.

Он напомнил, что Украину продолжают рассматривать в качестве будущего члена альянса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Она не болела": народный артист Князев поражен смертью дочери Михаила Ульянова

Известный российский актёр Евгений Князев выразил свои соболезнования по поводу смерти художницы Елены Ульяновой.

Актёр Евгений Князев высказался о смерти дочери Михаила Ульянова: "Она не болела"
Композитор Владимир Киселёв назвал Олега Газманова "инвалидом-композитором"
"Инвалид-композитор" Газманов предложил написать хит Владимиру Киселёву
Директор Гришечкина озвучил главную причину смерти
Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Скончался муж Пахмутовой — поэт Николай Добронравов
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Последние материалы
Telegraph: в войска ВСУ приходят всё менее подготовленные бойцы
Эксперт ООН: ситуация с санкциями на удобрения из России приведёт к катастрофе
Полковник Макгрегор: западная разведка помогает Украине наносить ракетные удары
В ХМАО ищут 13-летнего мальчика, который ушел из дома в трусах и сланцах
"Царьград": Новой мобилизации в России быть или нет?
В Элисте начали поиски девочки, пропавшей 30 лет назад в Калмыкии
Скотт Риттер: Россия без усилий одержит победу над США
Нутрициолог Котельницкий назвал чай, помогающий похудеть: улун, пуэр и матча
Актёры с Украины потребовали снимать их в западных фильмах
Актёр Игнат Акрачков вспомнил о последних годах жизни Вячеслава Гришечкина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников