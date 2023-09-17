Западным странам не стоит ждать быстрого завершения украинского конфликта, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Если Украина прекратится сопротивляться, она перестанет существовать, добавил политик.
"Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине", — подчеркнул Столтенберг интервью Funke.
По этой причине, считает глава военного блока, европейские государства должны увеличить свои расходы на оборону и производство оружия.
Он напомнил, что Украину продолжают рассматривать в качестве будущего члена альянса.
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