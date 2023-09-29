Американский адвокат Роберт Кеннеди-Младший, являющийся кандидатом на пост президента США, пообещал избирателям положить конец украинскому конфликту за 100 дней в случае победы на выборах.
По его словам, боевые действия будут завершены на лучших условиях, чем этого ожидают американцы и мировое сообщество.
"В течение 100 дней на посту президента этому конфликту будет положен конец", — подчеркнул Кеннеди-младший в социальной сети X (бывшая Twitter*).
При этом он не раскрыл свой план по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что Североатлантический альянс развалится, если вступит в открытое вооружённое противостояние с российской армией. Как пояснил политик, в сражении с Россией заинтересованы далеко не все государства НАТО.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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