Кеннеди-младший заявил, что положит конец украинскому конфликту за 100 дней

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Американский адвокат Роберт Кеннеди-Младший, являющийся кандидатом на пост президента США, пообещал избирателям положить конец украинскому конфликту за 100 дней в случае победы на выборах.

Фото: Openverse

По его словам, боевые действия будут завершены на лучших условиях, чем этого ожидают американцы и мировое сообщество.

"В течение 100 дней на посту президента этому конфликту будет положен конец", — подчеркнул Кеннеди-младший в социальной сети X (бывшая Twitter*).

При этом он не раскрыл свой план по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Североатлантический альянс развалится, если вступит в открытое вооружённое противостояние с российской армией. Как пояснил политик, в сражении с Россией заинтересованы далеко не все государства НАТО.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.