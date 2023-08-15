Кеннеди-младший: НАТО развалится, если вступит в вооружённый конфликт с Россией

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Если между НАТО и Россией начнётся вооружённый конфликт, альянс может его не выдержать. Такое мнение выразил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Фото: theepochtimes.com

По его словам, далеко не все государства, входящие в состав НАТО, хотят вступать в прямой конфликт с Вооружёнными силами РФ. Он также отметил, что неоднозначные политические решения Вашингтона могут спровоцировать ядерный кризис. Политик назвал Украину "разменной монетой" в политических играх американского руководства.

"Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, он развалится", — подчеркнул Кеннеди в беседе с GB News.

Ранее кандидат в главы США заявил, что Вашингтон совершил худшую геополитическую ошибку, толкнув Россию "в объятия" Китая.