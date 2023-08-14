Роберт Кеннеди: США совершили самую худшую ошибку в отношении России

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Соединённые Штаты совершили самую худшую геополитическую ошибку в отношении России, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди.

Фото: Pravda.Ru

"Мы провоцируем Россию. Мало того, что мы совершили худшую геополитическую ошибку, которая заключается в том, что мы толкнули русских в объятия Китая, а худшего геополитического результата и представить себе нельзя, мы, по сути, сами подстегнули создание БРИКС", — заявил Кеннеди на брифинге в штате Айова.

По его словам, теперь 40 государств угрожают отказаться от доллара как резервной валюты. Роберт Кеннеди считает, что если это продолжится, что Великая депрессия покажется лёгкой прогулкой.

Он также ещё раз повторил, что у России больше ядерного оружия, чем у США.

"У них как минимум на тысячу боеголовок больше. И многие утверждают, что их оружие намного лучше нашего", — цитирует Forbes Кеннеди (перевод "ИноСМИ").

Кроме того, он сообщил, что Россия располагает противобаллистическим оружием, которое действительно работает и собьёт выпущенные по России ракеты. А американское оружие значительно уступает.

"Так почему же мы провоцируем войну с ядерной сверхдержавой?", — вопросил Роберт Кеннеди.

В настоящее время Кеннеди идёт на втором месте среди потенциальных кандидатов от демократической партии на президентских выборах в 2024 году. Во всяком случае, по количеству собранных средств на избирательную кампанию.

Впрочем, очевидно, что он не соперник нынешнему президенту США Джо Байдену, который ранее объявил, что собирается ещё раз баллотироваться.

Да и кроме того, очевидно, что взгляды Кеннеди — в том числе на отношения с Россией — руководство демократической партии не разделяет. А следовательно, не допустит того, чтобы он стал кандидатом на президентских выборах от демократов.