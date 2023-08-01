США пересматривают рекордное количество сделок с иностранными инвестициями в 2022 году

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов США объявило, что Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) рассмотрел рекордное количество предложенных сделок в 2022 году, сообщает Рейтер. В своем годовом отчете CFIUS сообщил, что было рассмотрено 286 «закрытых уведомлений» об утверждении транзакций, что является рекордным значением по сравнению с предыдущими годами: 272 в 2021 году и 187 в 2019 году. Около 80% дел, связанных с финансами, информацией, услугами и производством.

Фото: Yahoo

Относительно китайских инвесторов, в 2022 году было подано 36 «покрытых уведомлений» о разрешении сделок, в то время как в 2021 году их было 44 и 17 в 2020 году.

По словам CFIUS, сделки, проверяемые комитетом, становятся все более сложными, что ведет к большему числу соглашений о национальной безопасности для устранения выявленных рисков.

CFIUS является влиятельным комитетом, возглавляемым Министерством финансов, который проверяет транзакции с точки зрения национальной безопасности и может блокировать их. В большинстве случаев иностранные инвесторы, стремящиеся получить хотя бы неконтрольные пакеты акций американских компаний, должны получить одобрение CFIUS.

В 2022 году CFIUS начал 162 расследования, что больше, чем в предыдущем году (130). Отчет также упоминает, что 88 уведомлений о транзакциях были отозваны, а 68 отправлены повторно с изменениями, направленными на смягчение опасений.

В сентябре 2022 года президент США Джо Байден поручил CFIUS сосредоточить внимание на угрозах конфиденциальным данным, кибербезопасности, микроэлектронике, искусственном интеллекте, а также более тщательно проверять транзакции, которые могут повлиять на лидерство США в области биотехнологий и квантовых вычислений.

Закон 2018 года, известный как FIRRMA, дал CFIUS дополнительные полномочия и был использован бывшим президентом Дональдом Трампом для срыва многих китайских инвестиций в США. До введения закона FIRRMA в 2018 году, на долю Китая приходилось более 20% инвестиций в американские критически важные технологии в 2016–2017 годах.