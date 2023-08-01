Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Баранец заявил, что Киев готовится к решающим удару: у ВСУ кончились резервы
МО РФ: "Ланцет" уничтожил танк Leopard и БМП Bradley на Запорожском направлении
Исследование утверждает, что даже легкое употребление алкоголя повышает кровяное давление
В растительном молоке отсутствуют естественные питательные вещества
UnHerd: экономика Европы вошла в глубокую рецессию
JAMA Oncology: Короткие всплески активности могут снизить риск развития рака
Badische Zeitung: беженец с Украины убил соотечественника в приюте в Германии
Представлены первые тестовые изображения с космического телескопа Euclid
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский в отчаянии и идёт к "преждевременной смерти"

США пересматривают рекордное количество сделок с иностранными инвестициями в 2022 году

2:45
Экономика

Министерство финансов США объявило, что Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) рассмотрел рекордное количество предложенных сделок в 2022 году, сообщает Рейтер. В своем годовом отчете CFIUS сообщил, что было рассмотрено 286 «закрытых уведомлений» об утверждении транзакций, что является рекордным значением по сравнению с предыдущими годами: 272 в 2021 году и 187 в 2019 году. Около 80% дел, связанных с финансами, информацией, услугами и производством.

США пересматривают рекордное количество сделок с иностранными инвестициями в 2022 году
Фото: Yahoo

Относительно китайских инвесторов, в 2022 году было подано 36 «покрытых уведомлений» о разрешении сделок, в то время как в 2021 году их было 44 и 17 в 2020 году.

По словам CFIUS, сделки, проверяемые комитетом, становятся все более сложными, что ведет к большему числу соглашений о национальной безопасности для устранения выявленных рисков.

CFIUS является влиятельным комитетом, возглавляемым Министерством финансов, который проверяет транзакции с точки зрения национальной безопасности и может блокировать их. В большинстве случаев иностранные инвесторы, стремящиеся получить хотя бы неконтрольные пакеты акций американских компаний, должны получить одобрение CFIUS.

В 2022 году CFIUS начал 162 расследования, что больше, чем в предыдущем году (130). Отчет также упоминает, что 88 уведомлений о транзакциях были отозваны, а 68 отправлены повторно с изменениями, направленными на смягчение опасений.

В сентябре 2022 года президент США Джо Байден поручил CFIUS сосредоточить внимание на угрозах конфиденциальным данным, кибербезопасности, микроэлектронике, искусственном интеллекте, а также более тщательно проверять транзакции, которые могут повлиять на лидерство США в области биотехнологий и квантовых вычислений.

Закон 2018 года, известный как FIRRMA, дал CFIUS дополнительные полномочия и был использован бывшим президентом Дональдом Трампом для срыва многих китайских инвестиций в США. До введения закона FIRRMA в 2018 году, на долю Китая приходилось более 20% инвестиций в американские критически важные технологии в 2016–2017 годах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале

Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.

Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Express: онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
В Воронежской области были задержаны трое мужчин которое сотрудничали с запрещенной на территории РФ экстремистской организацией
Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ Сергей Лебедев Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Последние материалы
Badische Zeitung: беженец с Украины убил соотечественника в приюте в Германии
Представлены первые тестовые изображения с космического телескопа Euclid
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский в отчаянии и идёт к "преждевременной смерти"
Мировой спрос на уголь бьет новый рекорд
Фондовый рынок Индии вырос до рекордных максимумов, и это может продолжаться
Прибыль Heineken пострадала из-за падения продаж пива в Азии
Великобритания будет бурить больше нефти и газа в Северном море
Чемпионат мира помог Qatar Airways получить прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов
Мексиканское песо показывает самую длинную месячную серию выигрышей с 2008 года
США пересматривают рекордное количество сделок с иностранными инвестициями в 2022 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников