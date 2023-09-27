В Азербайджане на границе задержали экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна

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Жена экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна подтвердила его задержание.

Фото: Оpenverse

Супруга Варданяна заявила, что её мужа арестовали и взяли в плен азербайджанские власти во время пересечения им границы вместе с армянскими беженцами. Она отметила, что во время конфликта Варданян боролся вместе с армянами "за выживание".

Азербайджан обвиняет Варданяна в сепаратизме. Власти Азербайджана требовали выдать экс-госминистра Арцаха ещё да открытия гуманитарного коридора.

Ранее Кремль ответил на заявление Варданяна по Карабаху.