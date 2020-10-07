Кремль ответил на заявление Варданяна по Карабаху

Обращение предпринимателя и основателя группы "Тройка Диалог" Рубена Варданяна достигло властей.

Однако на данный момент Кремль и так делает всё возможное, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе закончится как можно скорее. Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

"Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить", — сообщил Песков.

Напомним: Варданян попросил власти страны более активно повлиять на конфликт.

"Обратная сторона красоты, не уродство, а безразличие, обратная сторона любви, не ненависть, а безразличие, и обратная сторона жизни, не смерть, а безразличие", — эмоционально высказался Варданян.

Российская сторона, равно как и Штаты с Францией, решительно осуждает кровопролитие и предлагает свои услуги в подготовке переговоров. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал: данный конфликт можно решить только дипломатическим путём.