Толпы немцев освистали Шольца и Бербок за поставки оружия на Украину

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Предвыборное турне обернулось неприятными последствиями для канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Фото: Openverse

По данным Spiegel, жители ФРГ освистали их в городах страны. Так, социал-демократ Шольц услышал оскорбления в своей адрес и крики "Буу" во время выступления в Нюрнберге. Отмечается, что немцы освистали его и подвергли критике из-за поставок оружия на Украину.

"Кризис беженцев, инфляция, изменение климата — это слишком много для большинства людей", — сообщает газета.

Похожие неприятности ожидали руководителя МИД ФРГ и представителя "Зелёных" Бербок, которая приехала на встречу с немцами в Аугсбург. Жители Германии осудили дипломата за эскалацию на Украине и одобрение военной помощи Киеву.

Оба политика были освистаны гражданами ФРГ. Соответствующие видеокадры Spiegel публикует на своём YouTube-канале.

Ранее стало известно, что Шольц выступил на Генеральной Ассамблее ООН перед почти пустым залом.