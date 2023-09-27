Предвыборное турне обернулось неприятными последствиями для канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
По данным Spiegel, жители ФРГ освистали их в городах страны. Так, социал-демократ Шольц услышал оскорбления в своей адрес и крики "Буу" во время выступления в Нюрнберге. Отмечается, что немцы освистали его и подвергли критике из-за поставок оружия на Украину.
"Кризис беженцев, инфляция, изменение климата — это слишком много для большинства людей", — сообщает газета.
Похожие неприятности ожидали руководителя МИД ФРГ и представителя "Зелёных" Бербок, которая приехала на встречу с немцами в Аугсбург. Жители Германии осудили дипломата за эскалацию на Украине и одобрение военной помощи Киеву.
Оба политика были освистаны гражданами ФРГ. Соответствующие видеокадры Spiegel публикует на своём YouTube-канале.
Ранее стало известно, что Шольц выступил на Генеральной Ассамблее ООН перед почти пустым залом.
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