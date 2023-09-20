Шольц выступал на ГА ООН перед практически пустым залом

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но было отмечено, что во время его выступления зал был почти пуст. Таблоид сообщил, что выступление Шольца состоялось в 21:00 по местному времени, в то время как заседание началось в 9:00, что привело к тому, что во время его выступления в зале присутствовало меньше людей.

Фото: openverse

Bild отметила, что подобная практика низкой посещаемости во время конкретных выступлений распространена на Генеральной Ассамблее ООН. Это не свидетельствует о важности речи или о том, что ее игнорируют, поскольку политики часто позже просматривают записанные речи и анализируют их для своих правительств.

В статье подчеркивалось, что большинство глав государств и правительств присутствуют на вступительной речи и своих собственных выступлениях, используя оставшееся время для встреч с другими политическими лидерами.

После выступления Шольца премьер-министр Японии Фумио Кисида также выступил со своим обращением, на котором, как сообщается, присутствовало еще меньше людей в зале.